Глава Олимпийского совета Азии временно покинул пост из-за уголовного дела в Швейцарии

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского совета Азии, член правящей семьи Кувейта шейх Ахмед аль-Фахд ас-Сабах объявил в пятницу о решении временно оставить пост в связи с уголовным преследованием в Швейцарии. Об этом сообщило издание Sada Al-Balad со ссылкой на заявление офиса шейха Ахмеда.

Суд первой инстанции в Женеве признал в пятницу племянника эмира виновным в мошенничестве и приговорил к 30 месяцам тюрьмы, включая 15 из них - условно.

Швейцарский суд обвинил одного из самых влиятельных людей в международном спорте и члена Олимпийского комитета эмирата в подлоге и предоставлении фиктивных документов с целью дискредитации и устранения политических соперников. В частности, в материалах следствия, которое длится с 2015 года, фигурируют датируемые 2013 годом видеозаписи с бывшим премьер-министром Кувейта шейхом Насером аль-Мухаммедом аль-Ахмедом ас-Сабахом и экс-спикером парламента Джасемом аль-Харафи, которые, предположительно, обсуждают подготовку госпереворота в стране.

Судебное разбирательство в Женеве было инициировано с целью установления подлинности видео, в достоверности которого изначально существовали сомнения, для чего и были привлечены швейцарские адвокаты, которые должны были помочь доказать их подлинность. Видео признано подделкой, и прокуратура настаивала на том, что шейх Ахмед был в курсе этого с самого начала. Подсудимый отверг обвинения и заявил о намерении обжаловать вердикт суда.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в Швейцарии, поскольку еще одним из обвиняемых стал юрист из Женевы, действовавший в интересах влиятельного кувейтянина. Всего по делу проходили пять человек, судебный процесс начался 30 августа. Четверо других обвиняемых, включая помощника шейха и трех юристов из Женевы, были приговорены к лишению свободы сроком до 36 месяцев.

Из-за уголовного преследования кувейтский политик вынужден был также приостановить свою работу в Международном олимпийском комитете (МОК). Ранее в 2018 году из-за уголовного преследования в Швейцарии шейх Ахмед аль-Фахд ас-Сабах уже временно отходил от дел в Олимпийском совете Азии, который он возглавляет с 1991 года. Также бывший член совета Международной федерации футбола (ФИФА), племянник эмира в 2017 году вынужден был уйти в отставку с этого поста после обвинений в коррупции.