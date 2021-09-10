Рам и Солсбери стали победителями US Open в парном разряде

ТАСС, 10 сентября. Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери выиграли у британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Соареса в финале US Open в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рама и Солсбери, посеянных на турнире под четвертым номером. Маррей и Соарес имели седьмой номер посева.

Раму 37 лет, он находится на седьмой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде. 29-летний Солсбери занимает шестое место в мировом рейтинге, в 2020 году британец в паре с Рамом стал победителем Australian Open.

Маррею 35 лет, он располагается на 22-й строчке рейтинга ATP, в 2016 году британец выиграл Australian Open и US Open. 39-летний Соарес занимает 11-е место в мировом рейтинге, он дважды побеждал на US Open (2016, 2020) и один раз становился победителем Australian Open (2016).

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В прошлом году победителями турнира в парном разряде стали Соарес и хорват Мате Павич.