Сборная России завоевала 11 медалей в восьмой день Игр стран СНГ

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей в восьмой соревновательный день Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Казани.

В пятницу разыгрывались медали в дзюдо, карате, настольном теннисе, пулевой стрельбе и танцевальном спорте.

Золотые медали завоевали Артем Двойников и Мария Тайлакова в смешанном разряде в настольном теннисе, Дарья Литау в стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м, а также брейкдансеры Руслан Громов и Виктория Тихонова.

Обладателями серебряных наград стали Максим Боков и Элизабет Абраамян в смешанном разряде в настольном теннисе. Бронзовые награды на счету российской сборной в командных соревнованиях по дзюдо, каратистов Кирилла Ковалева (весовая категория свыше 84 кг) и Изабеллы Малкиной (до 61 кг), Никиты Мошкова и Ольги Вишняковой, Егора Овчинникова и Влады Ворониной в смешанном разряде в настольном теннисе, а также Екатерины Чекановой в стрельбе.

Российские спортсмены завоевали 99 золотых, 33 серебряные и 44 бронзовые награды по итогам восьми соревновательных дней и занимают первое место в медальном зачете. На второй строчке располагается команда Узбекистана (22-29-30), на третьей - спортсмены из Азербайджана (13-11-23).

Игры стран СНГ проводятся впервые, в них принимают участие сборные России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Состязания продлятся до 11 сентября, в них принимают участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет. В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых разыгрывается 182 комплекта наград: бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба, дзюдо, карате, борьба на поясах, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, мини-футбол и художественная гимнастика.