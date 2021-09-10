Непомнящий проиграл Карлсену в четвертом туре шахматного супертурнира в Ставангере

ТАСС, 10 сентября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в четвертом туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере.

Классическая партия между шахматистами завершилась вничью, россиянин играл черными фигурами. При ничейном результате гроссмейстеры играют армагеддон - мини-поединок, в котором белые фигуры имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Армагеддон остался за Карлсеном, который играл белыми.

В других матчах венгр Рихард Раппорт в классической партии белыми фигурами победил француза Алирезу Фируджу, россиянин Сергей Карякин черными фигурами в армагеддоне обыграл норвежца Арьяна Тари.

Раппорт возглавляет турнирную таблицу (8,5 очка), далее идут Карлсен (6), Карякин (4), Непомнящий (4), Фируджа (3) и Тари (3). 11 сентября состоится матч первого тура между Непомнящим и Карякиным. Из-за трудностей с визой Непомнящий не успел вовремя прибыть в Ставангер.

Турнир проходит в два круга с 7 по 17 сентября с участием шести шахматистов. Впервые соревнования в Ставангере состоялись в 2013 году. В турнире побеждали Карякин (2013, 2014), болгарин Веселин Топалов (2015), Карлсен (2016, 2019, 2020), армянин Левон Аронян (2017) и Фабиано Каруана из США (2018).