Боксер Михалкин не сумел завоевать титул чемпиона Европы

ТАСС, 10 сентября. Россиянин Игорь Михалкин не сумел завоевать вакантный титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Париже он проиграл французу Матье Бодерлику техническим нокаутом в седьмом раунде ввиду отказа от продолжения боя.

Михалкин прервал серию из трех побед, которые одержал после того, как в 2018 году проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде соотечественнику Сергею Ковалеву в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс Евразийского боксерского парламента. В 2019 году Михалкин завоевал титул временного чемпиона мира по не входящей в число престижных версий Международной боксерской организации (IBO).

Михалкин не сумел вернуть пояс чемпиона Европы, которым владел в 2014-2016 годах, проведя две защиты. В послужном списке 36-летнего россиянина теперь 24 победы (11 нокаутом) и три поражения. В 2016 году в допинг-пробе Михалкина был обнаружен мельдоний. Впоследствии спортсмен был оправдан.

32-летний Бодерлик одержал 21-ю победу (12 нокаутом) при одном поражении.