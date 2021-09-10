Более 3,5 тыс. гостей спортивного форума в Казани попробовали выполнить нормативы ГТО

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. человек попробовали выполнить нормативы комплекса "Готов к труду и обороне" в тестовом режиме на территории спортивного парка форума "Россия - спортивная держава". Форум прошел в Казани.

Всего на площадке ГТО в парке было установлено 14 снарядов - возле каждого работали судьи, которые следили за правильным выполнением нормативов. Также специалисты ГТО помогали всем желающим пройти регистрацию и предоставляли информацию о центрах тестирования ГТО.

"На протяжении всего форума поток желающих попробовать свои силы на нашей площадке не уменьшался, - сказал заместитель председателя ВФСК ГТО по Республике Татарстан Артур Сабитов. - За несколько дней мы приняли нормативы в тестовом режиме более чем у 3,5 тысяч гостей мероприятия. Кто-то проходил одно-два испытания, но самые отчаянные выполняли пять и даже все семь нормативов. В республике активно идет реализации комплекса ГТО. На сегодняшний день нормативы выполнили 795 260 татарстанцев, а обладателей золотых знаков ГТО уже более двухсот тысяч человек".

На площадке были представлены семь видов испытаний: подтягивания из виса на высокой и низкой перекладинах, сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, рывок гири, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места. На память о прохождении испытаний все посетители площадки получили сувениры с символикой комплекса ГТО.