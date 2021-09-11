Процесс восстановления Пеле после операции проходит удовлетворительно

ТАСС, 11 сентября. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле находится в отделении интенсивной терапии, его восстановление проходит удовлетворительно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы, в которой находится 80-летний экс-футболист.

6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

"Пеле находится в сознании, он активно участвует в разговоре", - говорится в сообщении.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.