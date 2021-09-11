Ведущие российские фигуристы представят программы на олимпийский сезон

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ведущие фигуристы сборной России примут участие в контрольных прокатах и продемонстрируют соревновательные программы для олимпийского сезона. Прокаты пройдут с 11 по 12 сентября на ледовой арене "Трактор" в Челябинске.

Контрольные прокаты традиционно открывают сезон. В субботу фигуристы представят короткие программы, в воскресенье - произвольные. В каждый из дней прокаты будут начинаться в 12:00 мск.

Наибольшее внимание будет приковано к одиночному женскому катанию. Новые программы представят чемпионка мира Анна Щербакова и ее главные соперницы по предстоящему сезону - Камила Валиева и Александра Трусова. Все они являются воспитанницами Этери Тутберидзе. Как и чемпионка Европы Алена Косторная, которая также выступит в Челябинске. Вместе с Трусовой - бронзовым призером чемпионата мира - она впервые выступит после возвращения в группу к Тутберидзе. В прошлом сезоне фигуристки попробовали работать с другим тренером - двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Для серебряного призера чемпионата России Валиевой предстоящий сезон будет первым на взрослом международном уровне.

В Челябинске выступит и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая после прошлогоднего серебра мирового первенства не теряет надежды отобраться на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале следующего года. Кроме того, в прокатах выступят Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Дарья Усачева и Майя Хромых. В мужском одиночном катании в центре внимания будут чемпион Европы Дмитрий Алиев, олимпийский призер и призер чемпионата мира Михаил Коляда, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин. Компанию им составят Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

В танцах на льду также не обойдется без чемпионов мира - программы на предстоящий сезон представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Свои танцы на челябинском льду также покажут Анжелика Абашкина - Павел Дрозд, Диана Дэвис - Глеб Смолкин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов - Андрей Багин, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Елизавета Шанаева - Девид Нарижный. Чемпионы России, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова - Иван Букин по медицинским показаниям вынуждены пропустить контрольные прокаты.

Звездный состав будет и в спортивных парах. С новыми программами выступят чемпионы мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, олимпийские призеры и призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова - Владимир Морозов. также зрители смогут увидеть такие дуэты: Карина Акопова - Никита Рахманин, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев, Ясмина Кадырова - Иван Бальченко.