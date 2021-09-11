Джокович заявил, что отнесется к финалу US Open как к последней игре в карьере

ТАСС, 11 сентября. Серб Новак Джокович заявил, что отнесется к финальному матчу Открытого чемпионата США по теннису (US Open) как к последней игре в своей карьере. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба турнира.

В ночь на субботу Джокович со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 обыграл немца Александра Зверева в полуфинале US Open. В финале первая ракетка мира встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

"Я собираюсь отнестись к этому матчу как к последнему в своей карьере", - сказал Джокович.

Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году, в финале Открытого чемпионата Австралии он обыграл Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. В случае победы на текущем US Open 34-летний серб станет третьим в истории тенниса обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде. Ранее четыре самых престижных турнира за один сезон выигрывали американец Дон Бадж (1938) и австралиец Род Лейвер (1962, 1969).

"Я знаю, что люди хотят, чтобы я поговорил об этом, но тут не о чем говорить, - отметил Джокович. - Остался всего один матч - все или ничего. Я собираюсь вложить в него свое сердце, свою душу, свое тело и свою голову".

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).