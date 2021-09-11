Главный тренер клуба НХЛ "Сент-Луис" Беруби рассчитывает на Тарасенко в следующем сезоне

ТАСС, 11 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко останется в команде, в клубе рассчитывают на 29-летнего форварда. Об этом заявил главный тренер "Сент-Луиса" Крэйг Беруби, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В июле журналист портала The Athletic Джереми Рутерфорд со ссылкой на источники сообщал, что россиянин запросил обмен в другую команду и что он может произойти перед началом нового сезона. Контракт россиянина с "Сент-Луисом" действует до конца сезона-2022/23, после чего Тарасенко станет неограниченно свободным агентом.

"Я ожидаю, что Тарасенко будет играть за "Сент-Луис", и я намерен относиться к нему, как к любому другому хоккеисту. У него всегда была определенная роль в команде. Мы разберемся со всем между собой и будем двигаться дальше", - сказал Беруби.

Тарасенко выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. В сезоне-2018/19 нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В сентябре 2020 года россиянин перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 (4 гола + 10 результативных передач) очков.

"Сент-Луис" в прошлом сезоне занял четвертое место в таблице Западного дивизиона и в первом раунде плей-офф уступил "Колорадо" (0-4 в серии), Тарасенко отметился двумя голами.