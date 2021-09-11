Левитин в Кремле вручил госнаграды серебряным и бронзовым призерам Игр в Токио

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил в субботу государственные награды российским атлетам, завоевавшим серебро и бронзу на летней Олимпиаде в Токио. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

Спортсмены удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степеней. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был подписан в августе. Помимо серебряных и бронзовых призеров, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена гимнастка Арина Аверина, занявшая четвертое место в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

Министр спорта Олег Матыцин также поздравил российских атлетов с получением госнаград. "Я очень рад и горжусь, что мы в такой мощной и единой команде России смогли еще раз доказать - мы самые лучшие, мы самые сильные, мы самые красивые", - сказал он, пожелав спортсменам, чтобы эти победы в будущем их еще больше вдохновляли.

Он заверил, что спортивные власти будут делать все необходимое для того, чтобы создавать для атлетов максимально комфортные условия. Министр также поблагодарил врачей. "Им низкий поклон, потому что, действительно, та ситуация, с которой мы столкнулись на период подготовки к Играм - это и закрытие баз на очень короткий промежуток времени, мы все очень переживали, потом был период восстановления, и все это мы смогли преодолеть с помощью наших коллег из Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства", - сказал Матыцин. Он также поблагодарил всех россиян за "удивительную мощную поддержку, которая была так всем необходима".

Позднее в субботу в Кремле государственные награды россиянам - золотым медалистам Игр в Токио вручит Путин. Ранее был подписан указ, согласно которому различных орденов были удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро.

На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Золотых медалей в копилке россиян оказалось больше, чем после состязаний в Рио-де-Жанейро в 2016 году. При этом условия для отечественных спортсменов были сложными как на этапе отбора, так и во время проведения Игр. В связи с санкциями WADA в Токио россияне выступали без национального флага и государственного гимна в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee). В случае победы российского спортсмена на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ограничения и меры эпидемиологической профилактики также наложили свой отпечаток.

В новость были внесены изменения (12:24 мск) - добавлены цитаты министра спорта.