Путин поприветствовал участников X Фестиваля единоборств "Турнир имени В. А. Соловьева"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям юбилейного X Фестиваля единоборств "Турнир имени В. А. Соловьева" отметил, что мероприятие приобщает молодежь к ценностям физической культуры и здорового образа жизни, а также популяризирует боевые искусства в стране. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"По сложившейся традиции ваш турнир собирает вместе представителей разных видов единоборств всех возрастов. В бескомпромиссных, зрелищных схватках встречаются как начинающие спортсмены, так и состоявшиеся мастера дзюдо и самбо, бокса и джиу-джитсу. Неудивительно, что за прошедшее десятилетие эти состязания стали масштабным, заметным событием в спортивной жизни Санкт-Петербурга и России, вышли на международный уровень. И конечно, из года в год они вовлекают в свою орбиту все больше участников, приобщают молодежь к ценностям физической культуры и здорового образа жизни, служат популяризации боевых искусств, знакомят с их историей, с достижениями прославленных отечественных чемпионов, которые внесли большой вклад в продвижение единоборств в нашей стране", - говорится в приветствии.

По мнению президента, именно таким человеком был Владимир Соловьев. Путин также выразил уверенность, что фестиваль единоборств будет привлекать все большее число участников и расширять свои географические и творческие горизонты.

Турнир пройдет 11-12 сентября в легкоатлетическом манеже Санкт-Петербурга. В нем примут участие более 1,5 тыс. спортсменов, что станет рекордным показателем. В турнире также будут участвовать спортсмены из стран ближнего зарубежья. Фестиваль организован в память чемпиона Европы, мастера спорта международного класса СССР по самбо Владимира Соловьева. Он проходит с 2012 года.