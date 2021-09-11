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Футбол во Франции

Месси и Неймар не попали в заявку ПСЖ на матч с "Клермоном" в чемпионате Франции

Футболистам дали время на отдых после проведенных матчей в составе национальных сборных в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года в Южной Америке
Лионель Месси и Неймар EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Лионель Месси и Неймар
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 11 сентября. Нападающие французского футбольного клуба ПСЖ аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар не примут участие в матче пятого тура чемпионата страны с "Клермоном". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболистам дали время на отдых после проведенных матчей в составе национальных сборных в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года в Южной Америке. Встреча ПСЖ - "Клермон" состоится в субботу и начнется в 18:00 мск.

После четырех туров ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции с 12 очками в активе.

Теги
Месси, ЛионельФутбол во Франции
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