Месси и Неймар не попали в заявку ПСЖ на матч с "Клермоном" в чемпионате Франции

ТАСС, 11 сентября. Нападающие французского футбольного клуба ПСЖ аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар не примут участие в матче пятого тура чемпионата страны с "Клермоном". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболистам дали время на отдых после проведенных матчей в составе национальных сборных в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года в Южной Америке. Встреча ПСЖ - "Клермон" состоится в субботу и начнется в 18:00 мск.

После четырех туров ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции с 12 очками в активе.