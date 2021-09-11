Садулаев сравнил возможность нести знамя на закрытии Олимпиады с несением знамени Победы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Возможность нести знамя российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио может быть сравнимо с несением знамени Победы на параде 9 мая. Такое мнение во время церемонии в Екатерининском зале Кремля в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал чемпион Олимпиады в вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

В субботу президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио. Садулаев был награжден орденом Александра Невского. На Олимпийских играх в Токио он завоевал золото в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

"Эти медали мы завоевали для нашей родины. Я выиграл эту Олимпиаду, но не мог представить, что для меня еще большей наградой станет нести знамя нашей страны на церемонии закрытия Олимпийских игр. Меня переполняло чувство великой гордости, что может быть сравнимо с несением знамени Победы на параде в честь 9 Мая", - сказал Садулаев.

Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.