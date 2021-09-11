Фигуристы Загорски и Гурейро рассказали, что ковид скомкал их подготовку к сезону

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Заболевание COVID-19 скомкало подготовку к олимпийскому сезону российских танцоров на льду Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Об этом они рассказали в субботу после демонстрации ритм-танца на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Гурейро переболел новой коронавирусной инфекцией месяц назад.

"Мы готовились тяжело, но не стоит вдаваться в подробности, - сказал Гурейро. - Мягко говоря, подготовка была тяжелой, но это не помешало нам придумать два замечательных танца. Поставили короткую и понимали, что это будет или очень классно или провал. Были приятно удивлены, когда показывали специалистам - все были впечатлены, как мы смогли сделать уличные танцы. Дело было за малым - полететь к Кристоферу Дину. Он всегда ставит шикарные программы".

Фигуристы отметили, что в воскресенье в Челябинске тоже покажут ритм-танец, поскольку вторая программа до конца еще не готова. "Мы уважаем наш мир фигурного катания, чтобы показывать полработы, поэтому в произвольном прокате тоже покажем короткий танец", - отметил он.

Предстоящий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.