Фигурист Мозалев поставил цель отобраться на Олимпиаду в Пекине

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев в нынешнем сезоне планирует отобраться в состав команды на Олимпийские игры в Пекине. Об этом он заявил журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Мозалеву 18 лет, в прошлом сезоне он стал четвертым на чемпионате России.

"Откатал не очень хорошо, были помарки, - сказал Мозалев о своем прокате в Челябинске. - Но для начала сезона сойдет. Сделал с помаркой четверной сальхов (фигурист добавил прыжок в этом сезоне - прим. ТАСС)".

"Оставил ту же программу, что и в прошлом году. В конце прошлого сезона сказал тренеру, что она мне очень нравится, хочу ее катать в олимпийском сезоне и на Олимпиаде, - подчеркнул он. - Я всегда настраиваюсь на максимальный результат, поэтому говорю об Олимпиаде. Как минимум хочу туда попасть и хорошо себя показать".