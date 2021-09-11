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Фигурное катание

Фигурист Самарин в шутку назвал свою программу тизером новой части фильма "Матрица"

Россиянин рассказал, что его перестала беспокоить травма спины
Александр Самарин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Самарин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин свою короткую программу на олимпийский сезон в шутку называет анонсом новой, четвертой части фильма "Матрица". Об этом он рассказал журналистам в субботу после исполнения программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

"Хочется передать образ Морфеуса, - сказал Самарин. - Это необычный персонаж, и хотелось, чтобы программа не была максимально банальной - музыка в фигурном катании довольно избита, хотелось чего-то нового".

"Это был анонс четвертой части "Матрицы", - пошутил он.

23-летний фигурист отметил, что его уже не беспокоит травма спины, которая мешала ему в прошлом сезоне. "Сейчас со здоровьем все в порядке, поэтому можем спокойно работать", - сказал он.

Четвертая часть фильма "Матрица" должна выйти в прокат в декабре.

Новый сезон у фигуристов является олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.

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