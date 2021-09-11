Путин: выдающаяся история российских атлетов доказывает, что нет ничего невозможного

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Триумфальная история российских атлетов свидетельствует о том, что нет ничего невозможного, убежден президент России Владимир Путин. Вера в себя и трудолюбие обеспечивают победы, сказал он в ходе общения с победителями и призерами Олимпиады в Токио в субботу.

"Славная, триумфальная история многих поколений наших выдающихся атлетов доказывает: ничего невозможного нет. Главное - трудиться и обязательно верить в себя", - подчеркнул президент.

По его словам, трудолюбия, таланта, веры в страну российским спортсменам не занимать.

Успехи российских атлетов

Обращаясь в Георгиевском зале Кремля к спортсменам, Путин поздравил их с победами. "Хотел бы выразить огромную благодарность вашим тренерам, наставникам, которые вели вас на долгом, многотрудном пути к олимпийским вершинам, вашим родным, безусловно, о которых сейчас при награждении государственными наградами вспоминали ваши товарищи по команде, родным, друзьям, чья поддержка помогала вам двигаться только вперед к заветному, самому важного для любого спортсмена олимпийскому пьедесталу", - сказал президент. Он отметил, что для некоторых это были уже не первые игры и триумфы. "Но нет сомнений, что радость победы для вас так же пронзительна, как и золотых дебютантов", - подчеркнул он.

Путин выразил уверенность, что для самой титулованной в истории синхронного плавания Светланы Ромашиной уникальна и дорога каждая из ее семи олимпийских наград, "две из которых были в получены в Токио в паре с блистательной Светланой Колистиченко, и в составе команды наших безупречных, бесподобных синхронисток". Тот факт, что они многие годы абсолютно недосягаемы для соперниц, Путин назвал непревзойденным успехом отечественной школы синхронного плавания.

Российский лидер также отметил, что как всегда на вершине Олимпа оказались и представители спортивной борьбы. Он напомнил, что золотая серия в этом виде спорта не прерывается почти 70 лет с 1952 года. На сей раз в общекомандную копилку борцы положили восемь медалей, четыре из которых высшей пробы. Глава государства упомянул вклад Виталины Бацарашкиной, которая открыла золотой счет российской сборной в Токио, решительно обойдя именитых соперниц и дважды поднявшись на высшую ступень пьедестала. "Такие достижения всегда были украшением олимпийских стартов, обогащали их яркими, волнующими моментами, подтверждали безграничность возможностей человека, его силой духа", - добавил Путин, подчеркнув, что российские легкоатлеты показали настоящий спортивный характер. "В прямом смысле взлетела на олимпийскую вершину Мария Лисицкене. Она и ее подруга по команде Анжелика Сидорова убедительно доказали, что мировую легкую атлетику настоящей королевой спорта во многом делают в том числе наши российские атлеты", - сказал президент. Путин также упомянул о драматичном пути российских фехтовальщиков. Особые слова он адресовал саблистке Софии Поздняковой, которая "в прямом смысле ворвалась в элиту мирового спорта, первая Олимпиада - и сразу два золота". "Это и значит настоящая олимпийская спортивная династия. Ее отец, как известно, тоже прославленный олимпийский чемпион, причем, четырехкратный", - напомнил глава государства. По его словам, порадовали российские спортивные гимнасты, когда на высшую ступень поднялась и мужская, и женская команды.

"Возвращают статус сильнейших и наши пловцы. Отдельная благодарность за это Евгению Рылову, его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды - один из примеров большого потенциала нашей национальной команды", - сказал президент.

Путин кратко прокомментировал успехи в тхеквондо, боксе, баскетболе, пляжном волейболе, стрельбе из лука и теннисе, где на Олимпиаде в Токио случился полностью российский финал.

Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. "Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле", - сказал в заключение глава государства, обратившись к серебряным и бронзовым медалистам. "Остановка в одном или паре шагов от высшей ступени олимпийского пьедестала всегда вызывает очень сложные эмоции. Вот, казалось бы, золото совсем рядом, но что-то не так пошло, что-то не получилось. Это делает спортсмена сильнее, закаляет характер, выводит на новый недоступный соперникам уровень мастерства", - подытожил президент.