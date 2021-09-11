Россиянки сыграют с командой Англии в финале Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 11 сентября. Женская сборная России по пляжному футболу победила испанок со счетом 4:0 в заключительном туре группового этапа Суперфинала Евролиги. В финале 12 сентября россиянки сыграют с англичанками.

В составе российской команды голы забили Анна Акылбаева (20-я минута), Яна Зубилова (28, 35) и Наталья Зайцева (32). Победа над испанками позволила сборной России, в активе которой теперь девять очков, возглавить группу A. Команда Испании заняла второе место в группе (6 очков), третьими идут нидерландки (0), четвертыми - украинки (0). Сборная России одержала третью победу на турнире, ранее россиянки обыграли украинок (4:2) и нидерландок (7:4).

В группе B лидером стала команда Англии (9), следом идут сборные Швейцарии (6), Португалии (0) и Чехии (0). Позднее в субботу состоятся матчи третьего тура Украина - Нидерланды и Чехия - Португалия.

Суперфинал является заключительным этапом розыгрыша Евролиги. В нем участвуют восемь сборных, прошедших первый этап, который также проводился в формате группового раунда. На турнире в Португалии победители групп напрямую выходят в финал.

Сборная России является двукратным обладателем Кубка Европы (2018, 2019). Россиянки занимают третье место в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола.

Суперфинал Евролиги завершится 12 сентября.