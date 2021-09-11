Криштиану Роналду вошел в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч с "Ньюкаслом"

ТАСС, 11 сентября. Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду включен в стартовый состав команды на домашний матч в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги с "Ньюкаслом". Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

Роналду заключил контракт с "Манчестер Юнайтед" 31 августа. Португалец попал в заявку команды на матч впервые после перехода из итальянского "Ювентуса". Встреча "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" состоится в субботу, начало - в 17:00 мск.

Португалец выступал за "Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год, также он играл за "Ювентус", испанский "Реал" и португальский "Спортинг". Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В составе английского клуба он три раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала".

После трех туров "Манчестер Юнайтед" располагается на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата Англии с 7 очками в активе.