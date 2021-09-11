Футболист Дмитрий Комбаров заявил, что не планирует завершать карьеру

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский футболист Дмитрий Комбаров не собирается завершать карьеру игрока. Об этом он заявил журналистам.

В субботу московский "Локомотив" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). 34-летний Комбаров присутствовал на игре, на данный момент он находится без клуба.

"Завершать [карьеру] не планирую. Что с продолжением, скоро узнаете", - сказал Комбаров.

Последним клубом Комбарова были "Крылья Советов", за которые он выступал с 2019 года по 2021 год. 10 июня Комбаров покинул самарский клуб в связи с истечением контракта. В сезоне-2020/21 полузащитник выиграл в составе "Крыльев Советов" первенство Олимп - Футбольной национальной лиги, провел 33 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи. Ранее Комбаров выступал за московские клубы "Динамо" и "Спартак", в составе красно-белых он стал чемпионом России (сезон-2016/17).