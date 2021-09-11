Сборная России по футболу в 12-й раз стала победителем Кубка легенд

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу обыграла команду звезд со счетом 13:8 в финале Кубка легенд имени Константина Еременко и в 12-й раз стала победителем турнира. Соревнования проходили в Москве на арене "Мегаспорт".

Третье место на турнире заняли испанцы, обыгравшие команду Турции со счетом 4:3.

В составе сборной России выступали Александр Филимонов, Виктор Онопко, Олег Корнаухов, Сергей Игнашевич, Динияр Билялетдинов, Александр Самедов, Константин Головской, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Павел Погребняк. На групповом этапе российские футболисты крупно обыграли сборную Германии (10:4), нанесли поражение команде Турции (6:4) и заняли первое место в группе В. Команды Португалии, Испании и сборная звезд выступали в группе A.

На турнире выступали такие футболисты, как Маркос Сенна, Марко Матерацци, Мигель Данни, Давид Трезеге, Эстебан Камбьяссо, Хавьер Савиола.

Кубок легенд проходил на поле размером 44х23 метра, каждый матч длился 40 минут в формате "6 на 6". Кубок легенд проходил в два этапа - в первый день команды провели матчи группового раунда, во второй - плей-офф, победители групп напрямую вышли в финал.

Турнир прошел в 13-й раз, первый состоялся в 2009 году, с 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Кубку легенд было присвоено имя одного из лидеров сборной России по мини-футболу Константина Еременко (1970-2010). В прошлом году победу в турнире одержала команда звезд, которая обыграла сборную России в финале со счетом 6:5.