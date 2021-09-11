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Формула-1

Боттас стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии "Формулы-1"

Россиянин Никита Мазепин занял 17-е место
Валттери Боттас EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Валттери Боттас
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 11 сентября. Финн Валттери Боттас из команды "Мерседес" стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Третий результат показал австралиец Даниэль Риккардо, выступающий за "Макларен". Первая тройка пилотов получила три, два и одно очко соответственно.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий "Хаас", занял 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Спринт представляет из себя гонку на 100 км, по результатам которой определяется стартовая решетка главного заезда уик-энда. Поскольку на машине Боттаса ранее был заменен ряд компонентов, за что финн получил штраф, стартовать в воскресной гонке он будет с конца пелотона. Таким образом, с первого места в основной гонке стартует Ферстаппен, со второго - Риккьярдо.

Основная гонка пройдет в воскресенье, начало - 16:00 мск.

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