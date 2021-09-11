"Ростов-Дон" победил французский "Брест" в первом туре женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 11 сентября. Российский клуб "Ростов-Дон" победил французский "Брест" со счетом 26:24 в первом туре группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

В следующем туре "Ростов-Дон" 18 сентября сыграет с румынским "Бухарестом". "Ростов-Дон", "Брест" и "Бухарест" выступают в группе А, их соперниками являются венгерский "Ференцварош", черногорская "Будучность", германская "Боруссия", датский "Эсбьерг" и хорватская "Подравка".

Россию на турнире также представляет московский ЦСКА. Армейцы на групповом этапе встретятся с норвежским клубом "Вайперс", словенским "Кримом", датским "Оденсе", венгерским "Дьёром", французским "Метцем", турецким "Кастамону" и шведским "Сёфехофом".

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов, став лучшей в сезоне-2007/08. Советские команды 16 раз побеждали в турнире.

"Ростов-Дон" является шестикратным чемпионом России, 11-кратным обладателем кубка страны и шестикратным победителем суперкубка. В 2017 году команда выиграла Кубок Европейской федерации гандбола. В сезоне-2018/19 "Ростов-Дон" дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил "Дьёру".

Сезон Лиги чемпионов завершится 30 мая 2022 года.