Российские дзюдоисты завоевали шесть медалей на чемпионате Европы среди юниоров

ТАСС, 11 сентября. Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые, серебряную и бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров (не старше 21 года).

Золотые медали команде России принесли Ирэна Хубулова (в весовой категории до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг), Ибрагимгаджи Сулейманов (до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг). Обладателем серебряной награды стал Кантемир Кодзов (до 66 кг), бронза у Даниила Драновского (до 81 кг).

Сборная России заняла первое место в медальном зачете. Вторыми стали французы (3-4-1), третьими - грузинские дзюдоисты (1-2-2).

Соревнования проходили с 9 по 11 сентября в Люксембурге.