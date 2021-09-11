"Авангард" проиграл "Йокериту" в матче Континентальной хоккейной лиги

БАЛАШИХА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" на своем льду проиграл хельсинскому "Йокериту" со счетом 2:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние игры, в присутствии 984 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (7-я минута), Маркус Хянникяйнен (42) и Вели-Матти Савинайнен (50). У "Авангарда" отличились Петер Цегларик (5) и Вилле Покка (25). Игроки "Йокерита" Пакаринен и Хянникяйнен набрали очки в третьем матче подряд. Нападающий "Авангарда" Франсис Паре провел 400-й матч в КХЛ.

"Авангард" с шестью очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Йокерит", на счету которого также шесть очков, располагается на четвертой строчке в таблице Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" 15 сентября на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". "Йокерит" днем ранее примет ярославский "Локомотив".