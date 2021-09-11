Алексей Мишустин выиграл второй этап чемпионата России по аквабайку в гидрофлайте

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Алексей Мишустин стал победителем второго этапа чемпионата России по аквабайку в классе "гидрофлайт". Турнир проходит в Москве на Гребном канале в Крылатском.

Второе место занял Андрей Смирнов, третьим стал Александр Барс.

Президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов в разговоре с ТАСС отметил, что уровень российских спортсменов в гидрофлайте соответствует мировому. "Мы идем впереди планеты всей, спортсмены у нас не любители, а настоящие профессионалы, - сказал он. - Каждый год растет уровень, и сейчас наши спортсмены одни из самых сильных в мире в этой дисциплине. Уверен, когда пройдет чемпионат мира, это будет очевидно".

Первый этап чемпионата России прошел в конце августа в акватории Верхней Волги на базе ивент-отеля "Конаково Ривер Клаб". Победителем в гидрофлайте стал Смирнов, второе место занял Мишустин, третье - Барс.