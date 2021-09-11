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Шахматные турниры

Непомнящий победил Карякина на шахматном супертурнире в Ставангере

Турнирную таблицу соревнований возглавляет венгр Рихард Раппорт

ТАСС, 11 сентября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами победил соотечественника Сергея Карякина в перенесенном матче первого тура шахматного супертурнира в норвежском Ставангере.

Из-за трудностей с визой Непомнящий не успел вовремя прибыть в Ставангер. Из-за этого матч первого тура между российскими гроссмейстерами был перенесен с 7 на 11 сентября.

Турнирную таблицу возглавляет венгр Рихард Раппорт (8,5 очка), на втором месте располагается Непомнящий (7), на третьем - норвежец Магнус Карлсен (6), на четвертом - Карякин (4), на пятом - француз Алиреза Фируджа (3), на шестом - норвежец Арьян Тари (3).

Турнир проходит с 7 по 17 сентября в два круга с участием шести шахматистов. Впервые соревнования в Ставангере состоялись в 2013 году. В турнире побеждали Карякин (2013, 2014), болгарин Веселин Топалов (2015), Карлсен (2016, 2019, 2020), армянин Левон Аронян (2017) и Фабиано Каруана из США (2018).

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