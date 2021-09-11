Сборная России сыграет в матче за пятое место Cуперфинала Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 11 сентября. Мужская сборная России по пляжному футболу проиграла команде Испании со счетом 5:6 в третьем туре группового этапа Суперфинала Евролиги.

В составе россиян голы забили Николай Крышанов (2-я минута), Станислав Кошарный (9), Остап Федоров (16), Антон Шкарин (17) и Борис Никоноров (27). У испанцев отличились Сальвадор Чики (1, 13), Хосе Чинтас (8, 22, 26) и Эдуард Суарес (20). На 27-й минуте встречи красную карточку получил Федоров.

Сборная России играла в группе A c командами Испании, Белоруссии и Польши. Ранее в пятницу белорусы победили поляков со счетом 8:2. Первое место в группе А заняла команда Белоруссии (7 очков), следом расположились сборные Испании (6), России (3) и Польши (0). В группе B выступали команды Италии, Украины, Португалии и Швейцарии.

Соревнования проходят с 9 по 12 сентября в Португалии. В финале сыграют победители групп - команды Белоруссии и Португалии. Сборная России встретится в матче за пятое место со швейцарцами, бронзовые награды разыграют команды Италии и Испании. Заключительные матчи турнира пройдут 12 сентября.

Суперфинал является заключительным этапом розыгрыша Евролиги. В нем участвуют восемь сборных, прошедших первый этап, который также проводился в формате группового раунда. Россияне по его итогам заняли первое место в квартете С, набрав 8 очков.

Сборная России выигрывала Евролигу пять раз (2009, 2011, 2013, 2014, 2017). Рекордсменом и действующим чемпионом Евролиги является команда Португалии, которая побеждала на турнире семь раз. В августе россияне стали трехкратными чемпионами мира, выиграв домашнее мировое первенство в Москве, ранее сборная России побеждала в 2011 и 2013 годах. Сборная России возглавляет рейтинг Всемирной организации пляжного футбола.