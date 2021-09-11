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Летние олимпийские виды спорта

Место проведения вторых Игр стран СНГ объявят до конца года

Впервые соревнования состоялись в Казани

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Место проведения следующих Игр стран СНГ назовут до конца текущего года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани с 4 по 11 сентября. Победу в медальном зачете одержала сборная России.

"У нас документы предполагают поочередное проведение мероприятия странами, которые входят в состав СНГ, до нового года будет принято решение, кто следующим примет эти Игры", - сказал Кадыров.

Он выразил надежду, что Игры, пройдя по странам, входящим в содружество, потом снова вернутся в Россию, и это будет хорошей доброй традицией.

Игры стран СНГ проводились впервые, в них принимали участие сборные России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В соревнованиях приняли участие 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр были включены 16 видов спорта.

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Летние олимпийские виды спорта
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