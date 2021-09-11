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Летние неолимпийские виды спорта

Сергей Чемезов выиграл второй этап чемпионата России по аквабайку во фристайле

Второе место занял Михаил Ершов, третье - Артем Горяев

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сергей Чемезов стал победителем второго этапа чемпионата России по аквабайку в классе "фристайл". Турнир проходит в Москве на Гребном канале в Крылатском.

Второе место занял Михаил Ершов, третье - Артем Горяев.

"День рождения нашего любимого города удался, - сказал руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кандаранцев на церемонии награждения призеров. - Мы увидели яркое спортивное представление, яркое шоу. Спортсмены показали все, на что способны, мы увидели лучших из лучших в водно-моторном спорте. Надеюсь, эти дисциплины станут олимпийскими".

Первый этап чемпионата России прошел в конце августа в акватории Верхней Волги на базе ивент-отеля "Конаково Ривер Клаб". Победителем во фристайле также стал Чемезов.

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Летние неолимпийские виды спорта
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