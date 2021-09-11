Светлое будущее. В Москве завершился второй этап чемпионата России по аквабайку

Сергей Чемезов подтвердил класс лучшего райдера страны - как и на первом этапе, прошедшем в августе в акватории Верхней Волги на базе ивент-отеля "Конаково Ривер Клаб", он стал сильнее всех в главной дисциплине - фристайле. Алексей Мишустин стал победителем в самом зрелищном классе - гидрофлайте.

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Впечатляющим световым шоу завершился второй этап чемпионата России по аквабайку, мотосерфу и гидрофлайту, прошедший в Москве на Гребном канале в Крылатском.

Этап чемпионата страны проходил в легендарном месте столицы - Гребном канале. По словам организаторов, это идеальная локация для водно-моторного спорта. "В Крылатском не проводились чемпионаты России более 10 лет, и мы рады, что смогли вернуться, - сказал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов. - Для нас площадка очень хорошая - удобно и судьям, и спортсменам, и для зрителей комфортные места".

"Нам тут очень комфортно - здесь почти нет волны, и от этого гораздо легче спортсменам. Место шикарное для аквабайка", - добавил он.

Ершов в итоге занял второе место во фристайле, третьим стал Артем Горяев. В гидрофлайте второе место занял Андрей Смирнов, третьим стал Александр Барс.

Глава федерации в разговоре с ТАСС отметил, что уровень российских спортсменов в гидрофлайте соответствует мировому. "Мы идем впереди планеты всей, спортсмены у нас не любители, а настоящие профессионалы, - сказал он. - Каждый год растет уровень, и сейчас наши спортсмены одни из самых сильных в мире в этой дисциплине. Уверен, когда пройдет чемпионат мира, это будет очевидно".

Шоу на День города

Первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов рассказал ТАСС, что вход для зрителей в субботу, самый зрелищный день, был свободным.

"Соревновательный день завершился ночным фристайл-шоу, которое запущено в 2015 году Михаилом Ершовым и мной, - рассказал он. - За эти годы выступали во Владивостоке, Геленджике, Казани, Тверской области. На этот раз мы скрестили несколько дисциплин, и в шоу впервые участвовавали дети".

Чемпионат завершился красочной церемонией награждения. Руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кандаранцев, награждавший призеров, признался со сцены, что лучшего празднования Дня города было сложно придумать.

"День рождения нашего любимого города удался, - сказал Кандаранцев. - Мы увидели яркое спортивное представление, яркое шоу. Спортсмены показали все, на что способны, мы увидели лучших из лучших в водно-моторном спорте. Надеюсь, эти дисциплины станут олимпийскими".