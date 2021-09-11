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Футбол в Италии

"Фиорентина" победила "Аталанту" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 11 сентября. Футбольный клуб "Фиорентина" победил "Аталанту" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Италии.

Все голы в матче были забиты с пенальти. У победителей дублем отметился Душан Влахович (33, 49-я минуты), в составе "Аталанты" отличился Дуван Сапата (65). На 10-й минуте главный арбитр матча после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол защитника "Аталанты" Берата Джимсити.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 50-й минуте. Отличиться результативными действиями футболист не сумел. Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин попал в заявку на матч, но не вышел на поле.

"Фиорентина", на счету которой шесть очков в трех матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Аталанта" с четырьмя очками располагается на десятой строчке.

В следующем туре "Фиорентина" 21 сентября дома сыграет с "Интером", "Аталанта" в этот же день примет "Сассуоло".

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