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В Приморье открылась первая в регионе лыжероллерная трасса

Длина новой лыжероллерной трассы составляет один км

ТАСС, 12 сентября. Первая в Приморском крае лыжероллерная трасса открылась в селе Дмитриевка Черниговского района, что позволит спортсменам готовиться к соревнованиям круглогодично, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Приморья Олег Кожемяко открыл лыжероллерную трассу в селе Дмитриевка Черниговского района. Благодаря появлению лыжероллерной трассы лыжникам-любителям не нужно ждать зимы, чтобы покататься, а лыжникам-спортсменам - чтобы тренироваться и держать себя в форме", - говорится в сообщении.

По данным Министерства спорта Приморского края, длина новой лыжероллерной трассы один км, ширина - шесть м. Покрытие сделано из бетона, но в будущем планируется заменить его на асфальтовое. "Перепад высот на трассе специально выдержан небольшой, повороты оставили плавными, чтобы сделать пребывание здесь спортсменов максимально безопасным", - отметили в ведомстве.

"Беговые лыжи приобретают в Приморье все большую популярность. Если в 2019 году этим видом спорта в регионе регулярно занимались около 3,5 тыс. человек, то зимой 2020 года через приморские лыжные базы прошло уже 65 тыс. физкультурников", - отметили в пресс-службе правительства региона.

После официального открытия спортобъекта состоялся первый забег, в нем принял участие и глава региона.

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