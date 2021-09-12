Бывший футболист "Арсенала" Давид Луис подписал контракт с "Фламенго"

ТАСС, 12 сентября. Бывший футболист "Арсенала" Давид Луис продолжит карьеру во "Фламенго". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Контракт с 34-летним защитником рассчитан до конца 2022 года.

Луис выступал за "Арсенал" с 2019 года, в прошлом сезоне чемпионата Англии он провел 20 игр и забил один мяч. Ранее бразильский защитник представлял "Челси", французский "Пари Сен-Жермен", португальскую "Бенфику" и "Виторию" из Бразилии. Он дважды становился чемпионом Франции, один раз выиграл чемпионат Англии в составе "Челси" и чемпионат Португалии.

В составе сборной Бразилии Давид Луис провел 56 матчей и забил три мяча. В 2013 году он стал обладателем Кубка конфедераций.