Матч Лиги чемпионов между "Челси" и "Зенитом" обслужит польская бригада арбитров

ТАСС, 12 сентября. Польский арбитр Бартош Франковский назначен на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками главного арбитра будут Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервным судьей - Кшиштоф Якубик, за систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать немец Марко Фриц и итальянец Марко Ди Белло.

Матч между "Челси" и "Зенитом" состоится 14 сентября в Лондоне, начало - в 22:00 мск.