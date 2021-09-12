{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Матч Лиги чемпионов между "Челси" и "Зенитом" обслужит польская бригада арбитров

Встреча первого тура группового этапа турнира пройдет 14 сентября в Лондоне
Судья Бартош Франковский EPA-EFE/Bo Amstrup
Описание
Судья Бартош Франковский
© EPA-EFE/Bo Amstrup

ТАСС, 12 сентября. Польский арбитр Бартош Франковский назначен на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками главного арбитра будут Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервным судьей - Кшиштоф Якубик, за систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать немец Марко Фриц и итальянец Марко Ди Белло.

Матч между "Челси" и "Зенитом" состоится 14 сентября в Лондоне, начало - в 22:00 мск.

Путин направил приветствие участникам Кубка президента по современному пятиборью
По словам президента, турнир вдохновляет вести здоровый образ жизни
Читать полностью