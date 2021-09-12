Путин направил приветствие участникам Кубка президента по современному пятиборью

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Кубка президента Российской Федерации по современному пятиборью, который проводится в воскресенье в Москве. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Взяв старт в 2011 году, ваш турнир прочно вошел в международный календарь, приобрел собственные традиции, которые способствуют популяризации этого зрелищного, динамичного вида спорта", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в нынешнем году турнир получил статус соревнований на Кубок президента РФ.

"Яркие выступления участников и бескомпромиссная борьба за победу неизменно привлекают интерес публики и, конечно, вдохновляют зрителей, людей разных возрастов вести здоровый образ жизни, приобщаться к ценностям", - добавил Путин.

Ранее Кубок президента Российской Федерации по современному пятиборью назывался "Кубок Кремля", с 2011 по 2015 год он разыгрывался в личном первенстве, в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении Кубку Кремля статуса соревнования на Кубок президента.