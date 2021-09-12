Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 6:2 на выезде обыграло хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Платинум-Арене" в присутствии 3 130 зрителей.

В составе у победителей шайбы забросили Станислав Галиев (1-я минута), Николай Чебыкин (13, 50, 55), Никита Новиков (32), Эрик О'Делл (43). У хабаровчан отличились Александр Шаров (7), Владимир Бутузов (21).

Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев отдал 508-й результативный пас в лиге, сократив отставание от рекордсмена по этому показателю Сергея Мозякина (509). Шипачев занимает первое место в списке снайперов (6 шайб) и бомбардиров (9 очков) сезона.

Впервые в сезоне место в воротах бело-голубых занял трехкратный обладатель Кубка Гагарина 41-летний голкипер Александр Еременко. 18-летний защитник "Динамо" Никита Новиков забросил первую шайбу в КХЛ, хоккеист проводит дебютный сезон в лиге. У "Амура" нападающий Илья Зубов провел 600-й матч в лиге.

Московский клуб одержал четвертую победу подряд и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков. "Амур" потерпел пятое поражение кряду и замыкает таблицу Восточной конференции, набрав 1 очко. В следующем матче клуб из Москвы на выезде сыграет с "Адмиралом" 14 сентября, "Амур" днем позже примет "Северсталь".