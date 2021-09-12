Фигурист Кацалапов рассказал, что боль в спине помешала подготовке к старту сезона

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Боль в спине помешала олимпийскому чемпиону Сочи, чемпиону мира в танцах на льду Никите Кацалапову при подготовке новых программ к олимпийскому сезону. Об этом фигурист, выступающий вместе с Викторией Синициной, рассказал журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

"Боль в спине [в процессе подготовки] обострилась. Подготовка была замечательная, но в один прекрасный момент на нагрузках, когда сводит мышцы, что-то заболело. Просидел дома две недели, не мог нагнуться, чтобы умыться, помыть руки. Но это не первый раз, мы знаем, что нужно делать", - сказал Кацалапов.

"Доктор была с нами постоянно на связи. Спустя две недели я вышел на лед. Даже похудел, лучше стал выглядеть. Но этой подготовки не хватило для прокатов. Ничего, трудности мы, видимо, любим. Для нас это хорошо. На данный момент все в порядке. Сегодня боли я не ощущал. Будем работать под надзором врачей", - добавил он.

Для произвольного танца пара выбрала музыку Сергея Рахманинова. "Александр Вячеславович [Жулин] предложил нам две музыки очень хорошие. А мы именно это исполнение Рахманинова очень долго вынашивали. Лично могу сказать, очень хотел под эту музыку кататься, представлял, мурашки бежали", - рассказал Кацалапов.

Кацалапов и Синицина являются действующими чемпионами мира. Предстоящий сезон у фигуристов будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.