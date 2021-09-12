Алиев объяснил отсутствие четверных прыжков в произвольной программе на прокатах сборной

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Исполнить четверные прыжки в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске чемпиону Европы 2020 года Дмитрию Алиеву помешали ошибки. Об этом он рассказал после выступления.

Алиев в произвольной программе прыгнул тройной лутц, каскад из двух тройных тулупов, тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель с ошибкой, тройной лутц с ошибкой, двойной риттбергер.

"Сегодня катал без четверных, - сказал Алиев. - Я не планировал ничего облегчать, убирать, но я больше головой [оказался] не готов - в прокате шел на четверной и в спешке допускал ошибки. Нужно хладнокровие. Нужно над собой в этом плане работать. Я по жизни спринтер, сейчас в голове нужно стать стайером, который может контролировать дистанцию. У меня есть такие перепады, и я с этим борюсь", - сказал Алиев.

"Надо и физически себя подтянуть", - подчеркнул он.

Алиев произвольную программу катает под музыку лауреата премии "Оскар" Энтони Хопкинса. Спортсмен сообщил, что выбрать композицию ему помог олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду.