Сборная России по пляжному футболу заняла пятое место в Суперфинале Евролиги

ТАСС, 12 сентября. Сборная России со счетом 12:4 обыграла команду Швейцарии в матче за пятое место Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Турнир проходит в Португалии.

Забитыми мячами в составе россиян отметились Денис Пархоменко (1-я минута), Борис Никоноров (4, 20, 23, 26), Николай Крышанов (7), Федор Земсков (8, 18), Артур Папоротный (8, 13) и Андрей Котенев (29, 36). У проигравших отличились Деян Станкович (2), дважды Филипп Борер на 16-й минуте и Сандро Спаккаротелла (22).

Суперфинал является заключительным этапом розыгрыша Евролиги. В нем участвуют восемь сборных, прошедших первый этап, который также проводился в формате группового раунда. Россияне по его итогам заняли первое место в квартете С, набрав 8 очков.

В Суперфинале сборная России обыграла команду Польши со счетом 7:2, после чего проиграла белорусам (5:6 по пенальти) и испанцам (5:6). Команда Михаила Лихачева заняла третье место в группе В.

Сборная России выигрывала Евролигу пять раз (2009, 2011, 2013, 2014, 2017). Рекордсменом и действующим чемпионом Евролиги является команда Португалии, которая побеждала на турнире семь раз. В августе россияне стали трехкратными чемпионами мира, выиграв домашнее мировое первенство в Москве, ранее сборная России побеждала в 2011 и 2013 годах. Сборная России возглавляет рейтинг Всемирной организации пляжного футбола.

В решающем матче Суперфинала Евролиги сыграют команды Португалии и Белоруссии. В матче за третье место встретятся сборные Италии и Испании.