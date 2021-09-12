Губайдуллина и Лифанов выиграли первый Кубок президента РФ по современному пятиборью

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов стали победителями первого Кубка президента РФ по современному пятиборью. Соревнования прошли в Москве.

Губайдуллина и Лифанов в сумме набрали 2 793 очка, второе место заняли россияне Аделина Ибатуллина и Егор Громадский (2 753), третий результат показали немцы Анника Шлой и Марвин Доге (2 739).

Ранее турнир назывался "Кубок Кремля", с 2011 по 2015 год он разыгрывался в личном первенстве, в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении Кубку Кремля статуса соревнования на Кубок президента. Призовой фонд турнира составил $100 тыс.