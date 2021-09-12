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Футбол в России

"Сочи" обыграл "Уфу" и поднялся на второе место в таблице чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Краснодарского края
Футболисты "Сочи" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи"
© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 3:1 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей мячи забили Матео Кассьерра (11-я минута), Кристиан Нобоа (35) и Жоаозиньо (90+3), у гостей отличился Гамид Агаларов (50). На 83-й минуте с поля был удален защитник "Уфы" Юрий Журавлев.

Кассьерра забил первый мяч за клуб, он перешел в сочинскую команду в конце августа. Агаларов забил шестой мяч в текущем сезоне, он делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с форвардом столичного "Локомотива" Федором Смоловым.

Игроки "Сочи" вышли на игру в футболках в поддержку трехлетней Мишель Прощенко. Акция футболистов направлена на помощь в сборе средств на лечение девочки, у которой была диагностирована спинальная мышечная атрофия первого типа. На данный момент на лечение ребенка собрано 500 тыс. рублей, тогда как необходимая сумма составляет 155 млн рублей. Игроки команды из Краснодарского края, узнав о сложившейся ситуации, решили помочь девочке и привлечь внимание болельщиков к сбору средств.

"Сочи" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Уфа" не может одержать победу на протяжении трех матчей (2 поражения, 1 одна ничья) и располагается на 13-й строчке, имея в активе 5 очков.

В восьмом туре клуб из "Сочи" 19 сентября примет московское "Динамо", "Уфа" днем ранее дома встретится с подмосковными "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит752016-817
2Сочи750212-515
3Локомотив743012-615
4Динамо641110-613
5Рубин63218-511
6ЦСКА731310-810
7Спартак73138-710
8Краснодар630311-89
9Ахмат73049-129
10Нижний Новгород62227-78
11Крылья Советов72146-97
12Химки71336-126
13Уфа71248-125
14Ростов61237-125
15Арсенал71249-155
16Урал60242-92

 

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