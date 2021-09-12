Косторная объяснила критику Тутберидзе за прокат произвольной программы в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года фигуристка Алена Косторная во время исполнения произвольной программы на прокатах сборной России в Челябинске забыла исполнить дорожку и не решилась на второй тройной аксель. Об этом спортсменка рассказала журналистам в воскресенье после проката.

Косторная чисто откатала программу, однако после ее исполнения подверглась критике со стороны тренера Этери Тутберидзе.

"У меня были мысли - идти на второй аксель или не идти, нужно или не нужно показать достойно программу, - сказала Косторная. - Старалась не зацикливаться, а сделать программу до конца".

"Тренеры были немного... посмеялись над моей девичьей памятью. Во время дорожки забыла дорожку, пыталась исправить ситуацию в середине, сделав что-то непонятное. В целом ничего адекватного не сделала. Думала, что исправила, а получилось только хуже. Но это проходящий этап, который говорит, что стоит внимательно относиться ко всем частям программы", - добавила она.

Программа поставлена на музыку Антонио Вивальди "Времена года". "Серьезная, взрослая музыка, - сказала она. - Никто не будет ставить такие программы для обычных сезонов. Эти произведения катали многие, но немногие показывали такую программу, чтобы ее запомнили. Я хотела бы, чтобы мои программы помнили. Но не всегда получается".

Предстоящий сезон для фигуристов будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.