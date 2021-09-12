Фигуристка Трусова планирует выступать в олимпийском сезоне с пятью четверными прыжками

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова выполнила в новой произвольной программе на музыку из фильма "Круэлла" пять четверных прыжков и теперь намерена их также успешно исполнять на стартах олимпийского сезона. Об этом спортсменка заявила журналистам на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Трусова в произвольной программе выполнила четверной флип, четверной сальхов, каскад "двойной аксель - тройной тулуп", четверной тулуп, каскад "четверной лутц - тройной тулуп", сольный четверной лутц, а также каскад "тройной лутц - ойлер - тройной сальхов".

"Для уверенности в себе нужно очень много работать - что получается на тренировках, получается и на соревнованиях. Я много работала, - рассказала Трусова. - Рада, что у меня получилось сделать пять четверных, но часто на прокатах я все делаю лучше, чем на соревнованиях. Постараюсь делать на стартах лучше, я стараюсь улучшаться каждый день".

"В короткой программе, к сожалению, нет четверных, там я выгляжу по-другому и старалась делать так, чтобы все это было очень красиво. Мне кажется, у меня получилось", - отметила Трусова.

На общение с журналистам 17-летняя спортсменка пришла с крошечной собакой по кличке Круэлла: "Это пудель тикап - в шутку говорят, что они помещаются в чайную чашку. Ее привезли из Китая - везли целый месяц, Круэлле всего полгода. Мы решили ее так назвать вместе с мамой, к тому моменту, как она у меня появилась, моя произвольная программа была уже поставлена".