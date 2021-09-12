Нидерландский шахматист Гири стал победителем Кубка Льва Толстого

ТАСС, 12 сентября. Нидерландский шахматист Аниш Гири победил на международном турнире "Кубок Льва Толстого". Соревнования прошли в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области.

Гири за девять туров набрал восемь очков, вторым стал представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов (5,5), третье место занял израильтянин Борис Гельфанд (5).

Далее расположились россияне Дмитрий Андрейкин (4,5), Давид Паравян (4,5), украинец Антон Коробов (4), россияне Евгений Томашевский (4), Максим Матлаков (4), Кирилл Алексеенко (3,5) и Никита Витюгов (2).

Первый в музее-усадьбе международный шахматный турнир прошел с 11 по 12 сентября при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Участники сыграли в быстрые шахматы девять туров по круговой системе.