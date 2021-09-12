Губайдуллина: победа в Кубке президента РФ по пятиборью стала по-настоящему командной

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские пятиборцы Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов сумели победить в Кубке президента РФ благодаря командному духу. Такое мнение журналистам высказала Губайдуллина.

Губайдуллина и Лифанов набрали на турнире, который проходил в Москве, 2 793 очка. Второе место заняли их соотечественники Аделина Ибатуллина и Егор Громадский (2 753), третий результат показали немцы Анника Шлой и Марвин Доге (2 739).

"Когда за тебя болеет столько людей и кричат твое имя, то даже если тебе тяжело, ты не думаешь об этом, - заметила Губайдуллина. - У Александра не все вышло со стрельбой сегодня, и это заставило меня поволноваться, я болела за него. Мы сегодня постарались, где-то добавила я, где-то он сегодня смог меня вытащить. Именно это и называется команда".

Чемпионка мира 2017 года Губайдуллина, приехавшая 1 августа в Японию в качестве одной из фавориток Олимпиады, из-за проблем с лошадью заняла в Токио в итоге только 32-е место.

"Я сильная спортсменка, но такой момент может любого человека сломать, - заметила Губайдуллина. - Я всегда иду к своей цели. Сегодня меня мотивировали болельщики, люди, которые пришли, Саша Лифанов, командный дух. Это был последний старт в этом сезоне, сейчас я думаю взять небольшой отдых и потом продолжить тренироваться".

Кубок президента РФ в 2021 году был разыгран впервые. С 2011 года этот турнир носил название "Кубок Кремля" и до 2015 года разыгрывался в личном первенстве, а в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Кубок Кремля не проводился.