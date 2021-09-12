"Торпедо" одержало первую победу над СКА в последних восьми матчах в КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Нижегородское "Торпедо" дома обыграло петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 000 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Теодор Леннстрём (2-я минута) и Марек Хривик (12, 14), у проигравших отличились Евгений Тимкин (8) и Михаил Воробьев (24).

На 26-й секунде игры из-за проблем с амуницией голкипера "Торпедо" Андрея Тихомирова заменил Алексей Мурыгин. Мурыгин впервые за 2,5 года сыграл в матче КХЛ, он пропустил два сезона из-за борьбы с раком. Через две минуты место в воротах вновь занял Тихомиров.

"Торпедо" не могло победить СКА на протяжении семи матчей. Нижегородский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в пяти матчах 6 очков. СКА располагается на седьмой строчке, набрав такое же количество очков в пяти играх.

В следующем матче "Торпедо" 14 сентября на выезде сыграет с рижским "Динамо", команда из Санкт-Петербурга в этот же день в гостях встретится с московским "Спартаком".