"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей мячи забили Игорь Горбунов (75-я минута) и Николай Калинский (84), у проигравших отличился Денис Макаров (13), который забил первый гол за бело-голубых. На 88-й минуте игрок гостей Лукас Масоэро получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 52-й минуте встречи нападающий гостей Тимур Сулейманов не сумел реализовать пенальти, на 89-й форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи также не сумел забить с 11-метровой отметки.

Перед началом матча голкиперу "Динамо" Антону Шунину была вручена памятная футболка в честь 300-го матча за клуб, который он провел в шестом туре.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. "Нижний Новгород" прервал безвыигрышную серию из трех матчей и поднялся на шестую строчку, набрав 11 очков.

В следующем туре московская команда 19 сентября на выезде сыграет с "Сочи", клуб из Нижнего Новгорода в этот же день примет тульский "Арсенал".