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Футбол в России

"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Нижнего Новгорода
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей мячи забили Игорь Горбунов (75-я минута) и Николай Калинский (84), у проигравших отличился Денис Макаров (13), который забил первый гол за бело-голубых. На 88-й минуте игрок гостей Лукас Масоэро получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 52-й минуте встречи нападающий гостей Тимур Сулейманов не сумел реализовать пенальти, на 89-й форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи также не сумел забить с 11-метровой отметки.

Перед началом матча голкиперу "Динамо" Антону Шунину была вручена памятная футболка в честь 300-го матча за клуб, который он провел в шестом туре.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. "Нижний Новгород" прервал безвыигрышную серию из трех матчей и поднялся на шестую строчку, набрав 11 очков.

В следующем туре московская команда 19 сентября на выезде сыграет с "Сочи", клуб из Нижнего Новгорода в этот же день примет тульский "Арсенал".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит752016-817
2Сочи750212-515
3Локомотив743012-615
4Динамо741211-813
5Рубин63218-511
6Нижний Новгород73229-811
7ЦСКА731310-810
8Спартак73138-710
9Краснодар630311-89
10Ахмат73049-129
11Крылья Советов72146-97
12Химки71336-126
13Уфа71248-125
14Ростов61237-125
15Арсенал71249-155
16Урал60242-92

 

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