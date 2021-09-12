"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей мячи забили Игорь Горбунов (75-я минута) и Николай Калинский (84), у проигравших отличился Денис Макаров (13), который забил первый гол за бело-голубых. На 88-й минуте игрок гостей Лукас Масоэро получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
На 52-й минуте встречи нападающий гостей Тимур Сулейманов не сумел реализовать пенальти, на 89-й форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи также не сумел забить с 11-метровой отметки.
Перед началом матча голкиперу "Динамо" Антону Шунину была вручена памятная футболка в честь 300-го матча за клуб, который он провел в шестом туре.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. "Нижний Новгород" прервал безвыигрышную серию из трех матчей и поднялся на шестую строчку, набрав 11 очков.
В следующем туре московская команда 19 сентября на выезде сыграет с "Сочи", клуб из Нижнего Новгорода в этот же день примет тульский "Арсенал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|Сочи
|7
|5
|0
|2
|12-5
|15
|3
|Локомотив
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|4
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|5
|Рубин
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|6
|Нижний Новгород
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|7
|ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|8-7
|10
|9
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|10
|Ахмат
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|11
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|6-9
|7
|12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|6-12
|6
|13
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|8-12
|5
|14
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|15
|Арсенал
|7
|1
|2
|4
|9-15
|5
|16
|Урал
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2