В "Нижнем Новгороде" заявили об отсутствии долгов перед игроками за прошлый сезон

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" не имел задолженностей перед командой как по зарплате, так и по премиальным. Об этом журналистам рассказал генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

В начале июля портал "Чемпионат.com" сообщил, что долги клуба перед игроками по зарплате за прошлый сезон составляют 120 млн рублей.

"В финансовом плане проблем не было, - сказал Измайлов. - Долгов ни у кого не перед кем не было, и по премиальным тоже. Есть положение о премировании, где были прописаны сроки. Мы их строго соблюдали".